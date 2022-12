INTERVIEW

We had the pleasure of interviewing Volker Leyendecker from SES ahead of Connected Germany, being held in Mainz next week on December 6-7 2022.

Can you introduce yourself and your current role?

Als Sales Director DACH bei SES Networks verantworte ich die Vertriebsaktivitäten im deutschsprachigen Raum. Mein Schwerpunktthema ist Datenkommunikation via Satellit. Seit Mai 2022 bin ich zudem Mitglied im Präsidium des Verbands der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM).

Where does SES sit within Germany’s broadband ecosystem?

SES ist mit seinem Angebot der Datenübertragung via Satellit unter anderem für terrestrische Daten- und Mobilfunknetze durch Zuführung von Bandbreite sowie als Fall-Back-Lösung interessant. Grundsaetzlich kann ueber Satellit jeder Ort kurzfristig mit Bandbreite versorgt und damit mit schnellem Internet erschlossen werden. Eine wichtige Rolle können unsere Satelliten außerdem bei der Versorgung mit Internet und Mobilfunk als Backup oder im Fall von Naturkatastrophen fuer Desaster Recovery einnehmen.

Will satellite and other non-fixed solutions become a bigger part of the conversation around providing connectivity for Germany’s rural areas?

Satelliten spielen bei der Versorgung des ländlichen Raums eine wichtige Rolle dort, wo der Ausbau des Glasfasernetzes langwierig oder nicht wirtschaftlich ist. Mit unserer neuen O3b mPower Flotte können wir Bandbreitenzufuehrung fuer die Erschliessung mit Internet mit bis zu 10 Gbit/s und einer maximalen Latenz von 150ms selbst in entlegenen Regionen anbieten.

What are you most looking forward to at Connected Germany

Ich freue mich vor allem auf den Austausch mit unseren Kund:innen und Kolleg:innen zum Jahresabschluss und auf spannende Gespräche über den Start unserer neuen MEO-Satelliten-Flotte O3b mPower, die in Kürze ins All startet und bald unseren Partner:innen für schnelles Internet aus dem All zur Verfügung stehen wird.

